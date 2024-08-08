Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників США

Президент України зустрівся із двопартійною делегацією Палати представників США.

Про це він повідомив у Telegram.

Зазначається, що посадовці обговорювали посилення захисту України, зокрема ППО.

“Говорили про захист нашої держави та наших цінностей від російського терору. Ключові акценти – це ППО, порятунок життів українців і зупинка будь-яких спроб Росії подовжити цю війну. Робимо все, щоб якнайшвидше досягти справедливого миру”, – йдеться у повідомленні.

Водночас президент України подякував за підтримку “всім в Америці, хто цінує свободу та незалежність, так само як і ми в Україні”.