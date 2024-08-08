Політика

Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників США
8 Серпня 2024 13:30
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зеленський, сша
Володимир Зеленський / ОПУ

Президент України зустрівся із двопартійною делегацією Палати представників США.

Про це він повідомив у Telegram.

Зазначається, що посадовці обговорювали посилення захисту України, зокрема ППО.

“Говорили про захист нашої держави та наших цінностей від російського терору. Ключові акценти – це ППО, порятунок життів українців і зупинка будь-яких спроб Росії подовжити цю війну. Робимо все, щоб якнайшвидше досягти справедливого миру”, – йдеться у повідомленні.

Водночас президент України подякував за підтримку “всім в Америці, хто цінує свободу та незалежність, так само як і ми в Україні”.


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Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників США
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