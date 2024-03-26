Політика

Зеленський зустрівся з делегацією парламенту Естонії

26 Березня 2024 21:10
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естонія, зеленський
Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією парламенту Естонії / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією парламенту Естонії, яка прибула до України з робочим візитом.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

“Ми вдячні естонському керівництву й народу, що з нами з першого дня цієї трагедії, якою є повномасштабна війна. Важливо, що у вас чудові відносини з нашим спікером і ви мали серйозний дружній діалог. Ми дуже раді всіх вас бачити в Україні”, — зазначив Зеленський.

Президент привітав ініціативу Естонії щодо єдиного внеску партнерів розміром 0,25% ВВП на військову допомогу Україні.

Під час зустрічі сторони обговорили питання подальшої всебічної підтримки з боку Естонії та інших партнерів. Окрему увагу приділили темі використання заморожених російських активів на користь України.

“Для України важливо, що Естонія працює над спрямуванням російських активів на користь захисту та відновлення життя в Україні. Зокрема, парламент Естонії в першому читанні ухвалив законопроєкт”, — підкреслив глава держави.

Зеленський також подякував за незмінну підтримку України з боку Естонії на шляху до набуття повноправного членства у ЄС і НАТО.

Співрозмовники не залишили без уваги прогрес у підготовці двосторонньої безпекової угоди на виконання Спільної декларації G7.


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