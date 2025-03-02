Політика

Зеленський зустрівся з британським королем у Норфолку
2 Березня 2025 20:23
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Президент України Володимир Зеленський щойно зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом у маєтку Сандрінгем у Норфолку, передає Sky News.

Зустріч короля Великої Британії Чарльза III і президента України Володимира Зеленського в маєтку Сандрінгем у Норфолку / Фото PA

Зеленський прилетів на вертольоті з Ланкастер-хауса в Лондоні у великий маєток, де король і королева проводять більшу частину свого часу.

Після прибуття його зустрів король.

Пара коротко поспілкувалася і попозувала для фотографів, після чого попрямувала всередину.


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