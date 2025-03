Зеленський зустрівся з британським королем у Норфолку

Президент України Володимир Зеленський щойно зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом у маєтку Сандрінгем у Норфолку, передає Sky News.

Зеленський прилетів на вертольоті з Ланкастер-хауса в Лондоні у великий маєток, де король і королева проводять більшу частину свого часу.

Після прибуття його зустрів король.

Пара коротко поспілкувалася і попозувала для фотографів, після чого попрямувала всередину.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has just met the King at the Sandringham Estate in Norfolk.



Sky's Royal Correspondent @laurabundock has the latest.



Read more: https://t.co/BCYT0crDWf



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/46LyscRJvy