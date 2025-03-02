Зеленський зустрівся з британським королем у Норфолку

Президент України Володимир Зеленський щойно зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом у маєтку Сандрінгем у Норфолку, передає Sky News.
Зеленський прилетів на вертольоті з Ланкастер-хауса в Лондоні у великий маєток, де король і королева проводять більшу частину свого часу.
Після прибуття його зустрів король.
Пара коротко поспілкувалася і попозувала для фотографів, після чого попрямувала всередину.
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has just met the King at the Sandringham Estate in Norfolk.— Sky News (@SkyNews) March 2, 2025
Sky's Royal Correspondent @laurabundock has the latest.
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