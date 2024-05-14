Політика

Зеленський зустрівся з Блінкеном

14 Травня 2024 12:12
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зеленський, блінкен
Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен / ОПУ

Володимир Зеленський на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що для захисту Харкова і області потрібні ще два ЗРК Patriot. 

Про це пише “Європейська правда”.

Зеленський вказав, що протиповітряна оборона – “це найбільший дефіцит для нас і найбільша проблема”.

“Наразі ми дуже потребуємо двох Patriot для Харкова й області, оскільки люди там перебувають під атаками і вони дуже непокояться через це”, – зазначив він.

Своєю чергою Блінкен вказав, що наразі Україна переживає “важкі часи”, але узгоджена у США допомога “зараз перебуває в дорозі”, а деякі засоби для оборони ще будуть доставлені.

Держсекретар США переконаний, що ця допомога матиме вирішальне значення для боротьби України проти російської агресії, що триває.

“І ми рішуче налаштовані, як і багато інших партнерів України, щоб переконатися, що ви досягнете успіху на полі бою”, – підкреслив він.


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