Зеленський зустрівся з Блінкеном

Володимир Зеленський на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що для захисту Харкова і області потрібні ще два ЗРК Patriot.

Про це пише “Європейська правда”.

Зеленський вказав, що протиповітряна оборона – “це найбільший дефіцит для нас і найбільша проблема”.

“Наразі ми дуже потребуємо двох Patriot для Харкова й області, оскільки люди там перебувають під атаками і вони дуже непокояться через це”, – зазначив він.

Своєю чергою Блінкен вказав, що наразі Україна переживає “важкі часи”, але узгоджена у США допомога “зараз перебуває в дорозі”, а деякі засоби для оборони ще будуть доставлені.

Держсекретар США переконаний, що ця допомога матиме вирішальне значення для боротьби України проти російської агресії, що триває.

“І ми рішуче налаштовані, як і багато інших партнерів України, щоб переконатися, що ви досягнете успіху на полі бою”, – підкреслив він.