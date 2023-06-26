Зеленський зустрівся з бійцями, які відзначилися на Бахмутському напрямку

Під час робочої поїздки на Донеччину Президент України Володимир Зеленський відвідав підрозділи ЗСУ оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», які відзначились у важких боях на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Офіс президента.

Командувач ОСУВ «Хортиця» генерал-полковник Олександр Сирський доповів Главі держави про детальну оперативну обстановку на цьому напрямку та перспективи її розвитку.

Володимир Зеленський також поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди.

«Шановні наші герої, маю честь сьогодні бути тут і насамперед подякувати вам за захист нашої держави, суверенітету, наших сімей, дітей, нашої рідної України. Хочу вам подякувати, нагородити всіх вас і потиснути руку з великою вдячністю вам, вашим сім’ям, вашим батькам за те, що ви в нас такі є», – сказав Верховний Головнокомандувач, звертаючись до захисників України.

Президент побажав воїнам здоров’я і обов’язково – перемоги.

«Україна пишається кожним із вас. Ви – круті, міцні. Наші справжні українці. І всі в державі, хто не на фронті, прекрасно розуміють, що ви робите сьогодні найскладнішу роботу. І всі знають, що східний напрямок – дуже складний, тут гаряче. Тому я впевнений, що великий внесок у майбутню перемогу зробите саме ви», – наголосив Володимир Зеленський.

Зокрема, Глава держави присвоїв звання Героя України та вручив орден «Золота Зірка» капітану Олегу Оливі, командиру аеромобільної роти 81-ї окремої бригади ДШВ, який за час проходження військової служби вмілими діями разом із підлеглим особовим складом знищив десятки одиниць ворожої техніки та понад сотню військових противника. Після поранень офіцер неодноразово відмовлявся від госпіталізації та залишався разом із побратимами на полі бою.

Сьогодні Олег Олива відзначає свій день народження. Президент привітав його зі святом і подякував за службу.

За доброю традицією Володимир Зеленський зупинився на одній з АЗС Донеччини та випив кави з військовими, які перебували там у справах. Президент побажав бійцям здоров’я та бойової удачі.