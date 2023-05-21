Зеленський зустрівся з Байденом на полях саміту G7

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм американським колегою Джо Байденом на саміті G7.

Про це пише CNN.

Як розповів прессекретар президента України Сергій Никифоров, Володимир Зеленський порушить з Байденом питання вмісту пакета військової допомоги, актуальних потреб України та те як їх задовольнити.

“Також обговорять практичні кроки приєднання США до коаліції винищувачів, як само та коли саме, які темпи. Думаю, президент України підніме питання формули миру. Ми чуємо багато мирних ініціатив з відусіль, однак щоб не розпорошувати зусилля, необхідно концентрувати їх на одній. Саме Україна точно знає, що потрібно найбільше. Саме українська формула миру повинна бути пріоритетною”, – розповів прессекретар.

Зокрема серед інших тем будуть й санкційний тиск проти Росії та подальша політична підтримка України.

Пізніше видання Sky News. повідомило, що президент США Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги Україні.

Він заявив Володимиру Зеленському під час зустрічі в Японії, що Америка робить усе можливе для зміцнення оборони України для війни з Росією.

Пан Байден під час зустрічі з українським лідером на полях саміту лідерів країн G7 сказав, що пакет військової допомоги включає боєприпаси, артилерію та бронетехніку.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак згодом написав, що Байден анонсував новий пакет військової допомоги для України. У ньому:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

мостові системи;

броньовані медичні машини;

вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;

тепловізійні системи;

запчастини та інше польове обладнання.

Загальна вартість пакету – $375 млн.

Зеленський подякував лідеру США за підтримку.

“Джозефе Байден, дякую за лідерство, за зброю, за рішення про тренування пілотів. Вірю, що крила нашої спільної свободи будуть очевидно найміцнішими у світі”, – написав Зеленський.