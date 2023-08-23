Зеленський зустрівся з американськими сенаторами

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із сенаторами Сполучених Штатів Америки Річардом Блюменталем, Ліндсі Грем та Елізабет Уоррен.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України.

«Президент Володимир Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами Річардом Блюменталем, Ліндсі Гремом та Елізабет Уоррен, які перебувають з візитом в Україні», – йдеться у повідомленні.

Президент поінформував сенаторів про ситуацію на фронті й наголосив на пріоритетності питання подальшого посилення системи української обороноздатності.

Зазначається, що також було відзначено важливість початку процесу передачі Україні літаків F-16, тренування пілотів та подальшої підтримки з боку США в цьому питанні.

Окрім того, глава Української держави високо відзначив наявну в Конгресі США двопалатну та двопартійну підтримку України та висловив окрему подяку Президенту Сполучених Штатів та всьому американському народу за лідерство в оборонній і фінансовій допомозі нашій країні.

«Ми щиро вдячні Президенту США, Конгресу, усьому американському народу за допомогу, яка нам надається», – резюмував Зеленський.