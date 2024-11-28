Українська асоціація канабісу закликала припинити медійний тиск на депутата Володимира Горковенка

Медійна атака та цькування депутата Володимира Горковенка через нібито причетність його сина до пропаганди вживання наркотиків є цинічною, аморальною та неприпустимою для сучасного демократичного суспільства, а її замовники можуть мати відношення до держави-агресора.

Як повідомляє my.ua, про це йдеться у заяві Української асоціації канабісу, опублікованій на офіційній сторінці організації у соціальній мережі.

Володимир Горковенко / Фото з його Facebook-сторінки

У документі наголошується, що останнім часом у медіа поширюються замовні публікації, спрямовані на дискредитацію Володимира Горковенка та його сина, студента британського вишу Назара Горковенка. Останнього звинувачують у відкритті в Лондоні компанії «Kyiv420», що займається продажем футболок із принтами з пропагандою вживання наркотиків, а також інкримінують причетність до іншої компанії з аналогічною назвою в Україні, яка займається безпосередньо продажем канабісу.

В Українській асоціації канабісу вважають, що антиканабіоїдні кампанії спонсоруються транснаціональними виробниками алкогольної продукції, а також праворадикальними маргінальними політиками, які воліють мобілізувати відповідний електорат. Адже жодне прогресивне суспільство сьогодні не вважає вживання канабісу злочином чи порушенням суспільних норм

«Численні медичні дослідження доводять, що вживання канабісу та деяких інших видів легких наркотиків, за умови відповідального споживання, не несуть системної загрози для здоров’я – як фізичного, так і психічного. На відміну від алкоголю, який викликає фізичну залежність, руйнує організм людини та є природним депресантом», – зазначається у заяві.

В Асоціації нагадують, що канабіс зарекомендував себе як ефективний засіб для полегшення стану при багатьох захворюваннях, його легалізація має позитивний соціальний ефект та забезпечує додаткові надходження до бюджету.

Також автори звернення припускають, що атаки на Володимира Горковенка та його сина можуть бути інспіровані джерелами, пов’язаними з росією.

«Закиди до Володимира Горковенка та його сина є проявами невігластва та приналежності до регресивної частини світу, до якої, зокрема, входять країна-агресор росія та вся вісь зла – Іран, Північна Корея та тоталітарний Китай, де, звісно, вживання канабісу суворо заборонено. І оперування ініціаторами кампанії подібною риторикою викликають питання: а чи не інспірована ця кампанія проти Володимира Горковенка, депутата від партії «Європейська солідарність», яка послідовно демонструє патріотичну позицію, з джерел, близьких до країни-агресора?» – зазначають в Асоціації.

У зв’язку з цим АУК звертається до правоохоронних органів із закликом притягти до відповідальності замовників медійної атаки проти Горковенків.

«Закликаємо правоохоронні органи провести всебічне, ретельне та об’єктивне розслідування дискримінаційної кампанії проти Володимира Горковенка та його сина, виявити її ініціаторів та застосувати до них заходи, передбачені законодавством. Такі атаки не лише шкодять репутації окремих осіб, але й підривають імідж України як сучасної, прогресивної держави», – резюмують в організації.

Нагадаємо, у ЗМІ була розповсюджена інформація про те, що син депутата Київської обласної ради Володимира Горковенка, Назар, який вчиться у лондонській Bayes Business School, нібито має відношення до компанії «Kyiv420», яка продає одяг з принтами, які можна розцінити як пропаганду вживання легких наркотиків.