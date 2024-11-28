Суспільство

Цікаві факти про домашніх канарок, про які ви не знали

28 Листопада 2024 17:27
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Любителі пернатих люблять цих кумедних пташок за яскраво-жовте розфарбування. Ще б пак, характер у них дуже грайливий і, на відміну від папуг, вельми добродушний. Самотність для них протипоказана, при цьому вони можуть імітувати мову людини. А ще вони прекрасні співаки і не вибагливі в їжі (порівняно з деякими іншими домашніми птахами). Причому вибрати і купити корм для канарок – абсолютно не проблема. Мабуть, це все, що може розповісти про канарок середньостатистичний обиватель. Хочете знати більше? Тоді читайте уважно і запам’ятовуйте.

Історія виду

Прабатьками домашніх канарок вважаються в’юрки, ареал проживання яких – острів Мадейра і Канари. Не дивно, що монополістами у сфері торгівлі пташками спочатку були іспанці. Вони ретельно приховували місце проживання виду, тому ці пернаті в Середні віки були дуже дорогим задоволенням, доступним тільки аристократам. Іспанці торгували тільки самцями, тим самим виключаючи можливість розведення птахів. Пізніше таємницю було розкрито, і тим самим бізнесом зайнялися італійці. У першій половині XX століття в Німеччині канарейку можна було придбати за 20-150 марок, а на початку століття обороти цього ринку сягали 750 тисяч марок щорічно! Там же, в Німеччині, але в XIX столітті, був виведений підвид гарцький ролер. Цей один із найпопулярніших різновидів вирізняється вельми мелодійним співом. У ті часи для місцевих шахтарів продаж і виробництво кліток було вельми прибутковим заробітком.

Про голосовий апарат

За півтисячоліття розведення цих птахів їхній голосовий апарат змінився кардинальним чином. Це єдиний приклад такого роду серед усього різноманіття домашніх тварин. Вважається, що спів канарок більш різноманітний, ніж у канарських в’юрків. Хоча за кількістю базових співочих елементів в’юрки все ж випереджають види, виведені людиною. Канарки здатні запам’ятовувати і відтворювати досить складні мелодії. Ба більше, вони, як і папуги, навчилися імітувати людську мову. Їхній слух сприймає звуки в частотному діапазоні 1100-10 000 Гц.

Ще трохи цікавих фактів

Легенди про те, що ці птахи допомагали шахтарям визначати рівень кисню під землею, неправда. Канарки були для цього надто дорогими, з цим завданням чудово справлялися і дикі птахи. Про колір. Жовте забарвлення – найпоширеніше, але трапляються й особини з коричневим, червоним і білим оперенням. Загалом на сьогодні відомо про більш ніж 120 видів цих співочих пернатих. Якщо ви плануєте придбати собі канарейку, розраховуйте на появу друга, який живе довго, до 15 років. Корм та аксесуари для догляду за нею можна купувати в магазині Маудау. До речі, якщо ви хочете мати двох і більше пташок, встановлюйте клітки таким чином, щоб птахи один одного не бачили (у різних кімнатах або клітку над кліткою), інакше вони будуть постійно злитися, і співу ви не почуєте.


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