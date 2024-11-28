В Києві виявили залишки крилатої ракети 

Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили уламки російської авіаційної крилатої ракети Х-55 в одному з районів Києва.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, хоча уламки не представляли безпосередньої небезпеки для жителів, їх вилучення вимагало негайного втручання фахівців.

“Нагадуємо всім: якщо ви помітили підозрілий предмет, не підходьте до нього і не торкайтеся! Негайно повідомте про знахідку за номером “101”. Те, що на перший погляд здається безпечним, може приховувати серйозну загрозу. Дайте можливість професіоналам виконати свою роботу, щоб захистити вас і ваших близьких. Будьмо уважні та обережні! Бережіть себе і своїх рідних!”, — зазначили у відомстві.