У Харкові ліквідували обласну МСЕК

На Харківщині припиняє свою роботу обласна медико-соціальна експертна комісія (МСЕК), яка буде приєднана до Обласної клінічної лікарні.

Таке рішення ухвалили під час засідання Харківської обласної ради, розповіла її очільниця Тетяна Єгорова-Луценко.

Це рішення є частиною реформи, спрямованої на скасування системи МСЕК. Очікується, що з 1 січня 2025 року функції комісії будуть виконувати команди лікарів у кластерних та надкластерних лікарнях, які оцінюватимуть стан пацієнтів.

Як зазначила директорка департаменту охорони здоров’я Харківської ОВА Тетяна Деменко, співробітникам обласної МСЕК буде запропоновано нові посади лікарів, однак інші варіанти працевлаштування для них будуть відсутні. Зокрема, голови МСЕК не зможуть бути частиною новостворених експертних команд.