Суспільство

У Харкові ліквідували обласну МСЕК
28 Листопада 2024 17:36
читать на русском →
мсек, харків
Засідання обласної ради / Facebook

На Харківщині припиняє свою роботу обласна медико-соціальна експертна комісія (МСЕК), яка буде приєднана до Обласної клінічної лікарні. 

Таке рішення ухвалили під час засідання Харківської обласної ради, розповіла її очільниця Тетяна Єгорова-Луценко.

Це рішення є частиною реформи, спрямованої на скасування системи МСЕК. Очікується, що з 1 січня 2025 року функції комісії будуть виконувати команди лікарів у кластерних та надкластерних лікарнях, які оцінюватимуть стан пацієнтів.

Як зазначила директорка департаменту охорони здоров’я Харківської ОВА Тетяна Деменко, співробітникам обласної МСЕК буде запропоновано нові посади лікарів, однак інші варіанти працевлаштування для них будуть відсутні. Зокрема, голови МСЕК не зможуть бути частиною новостворених експертних команд.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
28 Листопада 2024 17:20

Зеленський підписав закон про підвищення податків
28 Листопада 2024 16:27

Переселенку з Донеччини засудили до 15 років тюрми за коригування ворожих ударів
28 Листопада 2024 15:46

Атака на Херсон: у місті кілька днів може не бути світла
28 Листопада 2024 14:16

Правоохоронці викрили масштабну аферу з закупівлі військової форми
28 Листопада 2024 12:22

Російські терористи стратили п’ятьох полонених бійців ЗСУ на Запоріжжі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
усі думки