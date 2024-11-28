У МЗС України відреагували на погрози Путіна про застосування “Орєшніка”

У Міністерстві закордонних справ відреагували на останнє висловлювання президента Росії Володимира Путіна щодо можливих ударів новими балістичними ракетами “Орєшнік” по “центрах прийняття рішень”.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу.

“Цими заявами Путін демонструє, що єдина людина, яка хоче продовжити та розширити цю війну, – це він сам.”

Тихий звернув увагу, що Путін зробив цю заяву під час свого візиту до Казахстану, що свідчить про його неповагу до цієї країни та інших держав, котрі закликають до деескалації, таких як Китай, Бразилія та інші. Україна очікує, що ці країни відреагують на висловлене Путіним.

“Росія продовжує сповзати до рівня Північної Кореї, оскільки раніше лише КНДР регулярно погрожувала ракетними ударами іншим країнам.”