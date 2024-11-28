Суспільство

Кіпр відкликав паспорти у 77 осіб, серед них – Коломойський і Дерипаска
28 Листопада 2024 18:13
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коломойський
Ілюстративне фото з відкритих джерел

28 листопада влада Кіпру відкликала паспорти у 77 осіб, які отримали громадянство через суперечливу схему “золотих віз”. 

Про це пише Politico з посиланням на кіпрські ЗМІ.

Програма “паспорт за інвестиції”, яка була припинена у 2020 році, дозволяла іноземцям отримати громадянство та право на проживання в Кіпрі в обмін на інвестиції в розмірі мільйонів євро. На цьому тижні уряд Кіпру ухвалив рішення відкликати ще 77 паспортів, більшість з яких належать громадянам Росії.

Серед осіб, чиї паспорти були анульовані, — російський олігарх Олег Дерипаска, металургійний магнат Олексій Кузьмічов, колишній слідчий ФСБ Сергій Ковбасюк та український мільярдер Ігор Коломойський, якого нещодавно арештували в Києві за підозрою в шахрайстві та відмиванні грошей.

Влада Кіпру не коментує публікації, що стосуються конфіденційних рішень Ради міністрів чи особистих даних.

Причиною відкликання паспортів стали неправдиві декларації, кримінальне минуле та невідповідність вимогам до натуралізації. Таким чином, загальна кількість анульованих паспортів зросла до 286.

Схема “золотих віз”, запущена в 2013 році, принесла Кіпру близько 7 млрд євро. Основними учасниками програми були громадяни Росії та Китаю, а курортне місто Лімасол стало відоме як “Лімассолград”, оскільки багато його нерухомості належить російським інвесторам.


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