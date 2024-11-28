Суспільство

Завтра будуть діяти від однієї до трьох черг відключення електроенергії
28 Листопада 2024 19:18
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відключення, світло
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У п’ятницю енергетики вводять від однієї до трьох черг відключень для населення. Обмеження для промисловості та бізнесу триватимуть протягом усієї доби.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Згідно з графіком, з 00:00 до 06:00 буде діяти одна черга відключень, з 06:00 до 14:00 — дві черги, з 14:00 до 18:00 — три черги, з 18:00 до 22:00 — дві черги, а з 22:00 до 24:00 — одна черга.

Тимчасові обмеження були введені через пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

“Енергетики активно працюють над відновленням пошкодженого обладнання”, — зазначили в Укренерго.

Українців закликають економно споживати електроенергію, особливо в години, коли електрика подається за графіком.


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