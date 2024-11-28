Планів підвищення ПДВ наразі немає – Марченко

На сьогодні в Україні не планується підвищення податку на додану вартість (ПДВ), хоча раніше така можливість обговорювалася з міжнародними партнерами.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на пресконференції.

Марченко зазначив, що під час консультацій із представниками МВФ і іншими партнерами розглядалося питання зміни ставки ПДВ. Однак, завдяки затвердженню реалістичного бюджету на наступний рік, необхідність у таких кроках наразі відсутня.

“Так, це питання обговорювалося. Було досягнуто домовленостей, за яких умов ми можемо повернутися до ідеї підвищення ПДВ. Зокрема, це стосується суттєвого збільшення видатків між першим і другим читанням бюджету. У такому разі їх покриття могло б забезпечуватися підвищеним ПДВ. Але ми вважали, що підстав для значного підвищення податків немає, тому обрали інший шлях”, — пояснив Марченко.

Міністр підкреслив, що таку можливість не включено в жодну з програм співпраці України з міжнародними партнерами як обов’язкову умову або критерій оцінювання. Після ухвалення реалістичного бюджету потреби у зміні розміру ПДВ немає.

Водночас Марченко зауважив, що через непередбачуваність ситуації, особливо в контексті війни, це питання не можна вважати повністю знятим із порядку денного.

“Тема підвищення ПДВ буде час від часу з’являтися. Її актуальність залежатиме від виконання наших зобов’язань, фіскальної політики та доходів бюджету. Якщо податки, які ми вже підвищили, будуть ефективними, а зростання видатків залишиться помірним, питання ПДВ ми не порушуватимемо. Наразі таких планів немає”, — підсумував очільник Мінфіну.