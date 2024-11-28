Влада Грузії оголосила війну власному народові – Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у своєму екстреному зверненні після рішення влади призупинити переговори про вступ до ЄС заявила, що уряд фактично оголосив війну власному народу.

Про це пише портал SOVA.news.

Зурабішвілі підкреслила, що дії чинної влади стали “остаточним етапом конституційного перевороту, який тривав останні тижні чи навіть місяці”, та відзначила, що країна повертається з європейського шляху в бік Росії.

“Нелегітимна влада фактично оголосила не мир, а війну – своєму народу, своїй історії та майбутньому. На цьому шляху немає ані грузинської державності, ані незалежності, ані перспективи без Росії”, – заявила президентка.

Вона також розповіла про свої екстрені зустрічі із західними дипломатами, під час яких закликала їх допомогти грузинському суспільству. Зурабішвілі назвала проведення нових парламентських виборів головним завданням.



Президентка звернулася до представників грузинської опозиції із закликом об’єднати зусилля та діяти узгоджено.