Зеленський зустрівся у Вашингтоні з Байденом та виступив перед Конгресом

Президент України Володимир Зеленський у середу прибув до Вашингтона, де він у Білому домі зустрівся із президентом США Джо Байденом, а потім виступив перед Конгресом.

На початку офіційної програми візиту Зеленського біля Білого дому зустріли президент Байден із дружиною. Ці кадри демонструвало у прямому ефірі американське телебачення.

“Для мене велика честь бути поряд з вами у спільному захисті від жорстокої війни, яку веде Путін”, – сказав Байден.

“Важко повірити, що минуло вже 300 днів, і що Путін грубо зазіхнув на право українців на існування як нації і напав на ні в чому невинний український народ тільки для того, щоб залякати”, – додав Байден.

Путін намагається використати зиму як зброю, сказав Байден, говорячи про російські обстріли житлових районів та енергетичну інфраструктуру України, і запевнив Зеленського, що американці разом із європейськими союзниками продовжать підтримувати Україну.

Байден запевнив Зеленського, що обидві американські партії в Конгресі підтримують українців і разом із союзниками в Європі, Японії та інших країнах продовжать надавати Україні необхідну гуманітарну та військову допомогу, включаючи нещодавно оголошене постачання сучасних ракетних комплексів ППО “Петріот”.

На прес-конференції після зустрічі Володимир Зеленський сказав, зокрема, що президент Байден підтвердив новини про черговий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть потужні засоби ППО.

“Я повертаюся додому з добрими новинами, з пакетом військової допомоги майже на 2 мільярди доларів, і основний елемент цього пакету – системи “Петріот”, які посилять можливості нашої протиповітряної оборони”, – сказав президент України.

Джо Байден на прес-конференції знову підкреслив, що Росія б’є взимку по українській інфраструктурі, щоб “люди страждали від холоду і голоду, щоб роз’єднати людей”.

У відповідь на питання про те, наскільки США хвилює міцність коаліції союзників України, Байден сказав, що США не вважають це питання проблемним.

“Ми не бачили великого вторгнення до європейської країни з часів Другої світової. […] Ми розуміємо, що на кону – сама ідея суверенітету. Путін думав, що послабить НАТО, але він його посилив. Він привів НАТО до єднання, до приєднання Фінляндії та Швеції”, – сказав Байден.

Кореспондент CNN запитав Байдена, чи думали США про можливу ескалацію з боку Росії у відповідь на постачання Україні комплексів “Петріот”. Президент відповів, що не думали, оскільки “Петріот” – це оборонна зброя.

Кореспондент українського телеканалу “Інтер” запитав у президентів, яким вони бачать “справедливий” або “чесний” кінець війни.

Володимир Зеленський, який відповідав на запитання першим, сказав, що основною умовою України у мирних переговорах є повернення територій та відшкодування збитків.

“Для мене як для президента справедливий світ – це відсутність компромісів по нашій території та відшкодування всіх збитків. Росія має відповісти за все, що зробила проти нас, Європи та всього цивілізованого світу. Ми запропонували США кроки, які можуть призвести до миру” , – сказав він.

Байден додав, що США поділяють українську позицію щодо умов миру. “У нас із Зеленським абсолютно однакове бачення”, – сказав американський президент.

У промові перед обома палатами Конгресу США Зеленський знову подякував американцям за допомогу у війні і сказав, що для перемоги і України, і всього вільного світу стійкість доведеться проявити і українцям, і їхнім союзникам.

Зеленський, крім іншого, знову порівняв нинішню війну та путінську Росію із Другою світовою та гітлерівською Німеччиною.

“Вони кинули проти нас усе, так само, як і схожа тиранія колись… Кинули все, що в них є, проти вільного світу. Так само, як хоробри американські солдати, які тримали оборону і відкинули гітлерівські війська на Різдво 1944 року, відважні українські солдати роблять те саме з путінськими військами на це Різдво. Україна тримає свої позиції і ніколи не здасться”, – сказав президент України в Конгресі США.

На цих словах конгресмени вкотре встали і аплодували Зеленському стоячи.

Зеленський виступив англійською, і його слова “ніколи не здасться” – “will never surrender” – були явним посиланням до знаменитої промови Уінстона Черчілля.

Наприкінці виступу Зеленський ще раз подякував американцям за допомогу та подарував конгресменам прапор із Бахмута, який уже кілька місяців бомбардують та штурмують росіяни, і де він побував напередодні.