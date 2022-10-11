Політика

Зеленський зібрав Ставку Верховного Головнокомандувача

11 Жовтня 2022 13:01
66
війна, зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, повідомили у його Офісі.

Було заслухано інформацію про актуальну ситуацію на передовій та нещодавні дії ворога. Відзначено професійну роботу підрозділів ЗСУ, які забезпечують протиповітряну оборону нашої держави. Присутні також наголосили на нагальній необхідності забезпечення армії сучасними системами ППО та ПРО.

Обговорили кроки щодо подальшої деокупації тимчасово захоплених українських територій.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський доповів про перебіг ліквідації наслідків руйнувань, спричинених масованими ракетними ударами російської армії, а також про заходи, яких вживають для захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Учасники також розглянули підготовку армії до зимового періоду.

У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільники силових відомств і правоохоронних органів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Юрій БУТУСОВ

У России осталась только пропаганда
Александр КИРШ

Как разоблачили блефанутого
Александр КИРШ

Смелого путин боится 
Юрій ЛУЦЕНКО

Найкращий подарунок до свята Покрови
усі думки
ТОП-новини
11 Жовтня 2022 13:49
22

Українські захисники знищили ще 14 крилатих ракет ворога
11 Жовтня 2022 14:17
12

Ракетні удари по Дніпру корегував соратник Ківи
11 Жовтня 2022 13:01
66

Зеленський зібрав Ставку Верховного Головнокомандувача
11 Жовтня 2022 12:23
63

Завдано ракетного удару по об’єкту критичної інфраструктури Львова – частина міста без електрики
11 Жовтня 2022 12:05
65

Повітряна тривога триває по всій Україні, ЗСУ нищать ворожі ракети
Останні новини
усі новини