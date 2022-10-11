Зеленський зібрав Ставку Верховного Головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, повідомили у його Офісі.

Було заслухано інформацію про актуальну ситуацію на передовій та нещодавні дії ворога. Відзначено професійну роботу підрозділів ЗСУ, які забезпечують протиповітряну оборону нашої держави. Присутні також наголосили на нагальній необхідності забезпечення армії сучасними системами ППО та ПРО.

Обговорили кроки щодо подальшої деокупації тимчасово захоплених українських територій.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський доповів про перебіг ліквідації наслідків руйнувань, спричинених масованими ракетними ударами російської армії, а також про заходи, яких вживають для захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Учасники також розглянули підготовку армії до зимового періоду.

У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільники силових відомств і правоохоронних органів.