Політика

Зеленський зібрав Ставку: фронт, зброя і підготовка до зими

28 Серпня 2023 18:04
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війна, зеленський

Президент Володимир Зеленський зібрав Ставку верховного головнокомандувача.

Сьогодні максимальна увага до наступальних дій і забезпечення фронту зброєю, усім необхідним, заявив президент.

Доповідали головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський.

Також обговорили реалізацію плану захисту критичної, енергетичної інфраструктури.

“Підготовка до зими. Розробка програми переходу на перспективні типи літаків”, – сказав президент.

Звіт щодо інспектування військово-лікарських комісій. Розглянемо на наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони, додав Зеленський.


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