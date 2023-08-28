Зеленський зібрав Ставку: фронт, зброя і підготовка до зими

Президент Володимир Зеленський зібрав Ставку верховного головнокомандувача.
Сьогодні максимальна увага до наступальних дій і забезпечення фронту зброєю, усім необхідним, заявив президент.
Доповідали головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський.
Також обговорили реалізацію плану захисту критичної, енергетичної інфраструктури.
“Підготовка до зими. Розробка програми переходу на перспективні типи літаків”, – сказав президент.
Звіт щодо інспектування військово-лікарських комісій. Розглянемо на наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони, додав Зеленський.