Зеленський збирається передати президенту США план перемоги України. Одна з його частин – Курська операція

Президент Володимир Зеленський збирається у вересні передати президенту США Джо Байдену план перемоги України, який включає чотири напрямки. Один із них – Курська операція.

Про це повідомив президент під час форуму “Україна 2024. Незалежність”.

“Один із напрямів [плану], частина якого вже виконана, – це Курщина. Другий напрямок – це стратегічне місце України в безпековый інфраструктурі світу. Третій напрямок – потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. Четвертий – економічний, про це детально говорити не буду”, – сказав Зеленський.

За його словами, буде справедливо, якщо план перемоги спочатку буде презентовано президенту США, тому що його успіх залежить від того, чи дасть Білий дім Україні те, що в цьому плані згадано. Зеленський заявив, що представить план на зустрічі з президентом у вересні.

“І думаю, що буде правильно передати цей план як Камалі Гарріс, так і Дональду Трампу, тому що ми не знаємо, хто буде президентом, а виконати цей план дуже хочеться”, – додав Зеленський.

Крім того, президент України зазначив, що Курська операція пов’язана і з другим самітом миру, який збирається провести Україна. “Чи пов’язана Курська операція з другим самітом миру? Так, тому що Курська операція – один із пунктів плану перемоги України”, – сказав Зеленський.