Економіка

Зеленський збирає РНБО щодо цін в аптеках
10 Лютого 2025 20:33
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Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення засідання Ради національної безпеки та оборони з метою врегулювання ситуації з цінами на лікарські засоби.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

“Ціни абсолютно неадекватні. Аптечні мережі та виробники повинні дати більш комфортні умови нашим людям. Готуємо засідання РНБО щодо цього й дуже конкретні пропозиції в інтересах наших людей, щоб знизити ціни”, – сказав Зеленський.

Як повідомляється на сайті Аптечної професійної асоціації України (АПАУ), найбільші аптечні мережі запропонували Міністерству охорони здоров’я механізм зниження цін на ліки після того, як це питання порушили на засіданні Ради національної безпеки й оборони. 

АПАУ надіслала до МОЗ декларацію про взаємодію щодо зниження вартості лікарських засобів.

Вона пропонує пропорційно знизити ціни по всьому ланцюжку: виробники знижують відпускні ціни на весь перелік зареєстрованих ліків, дистриб’ютори знижують оптові ціни, а аптеки – роздрібні ціни.

Розмір знижки визначатиме виробник, продавці готові до аналогічного зниження своєї націнки.


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