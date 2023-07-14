Політика

Зеленський збирав Ставку: зокрема говорили про Білорусь

14 Липня 2023 20:25
17
читать на русском →
фронт, ставка, зеленський, білорусь

Президент Володимир Зеленський 14 липня провів засідання Ставки, де обговорили ситуацію на фронті і заслухали главу ГУР Кирила Буданова щодо ситуації в Білорусі. 

Про це Зеленський написав у Facebook.

“Провів засідання Ставки – дуже детальне й сфокусоване передусім на передовій. Ситуація на всіх ключових напрямках дій: як захист від російських штурмів, так і наші активні кроки вперед.

Плюс усе, що для цього важливо: снаряди та зброя, техніка, раціональність використання снарядів, постачання від партнерів і наше, українське виробництво, логістика”.

На Ставці доповіли командувачі: “Головком, командувачі оперативних напрямків: Залужний, Сирський, Тарнавський. Командири з конкретних ділянок передової”.

А також міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Керівник Прикордонної служби Сергій Дейнеко.

За словами Зеленського, була важлива доповідь керівника ГУР Буданова щодо ситуації на території Білорусі: “Дуже уважно стежимо, що там відбувається з погляду безпеки: станом на сьогодні (14 липня – ред.) масштабних загроз немає. Повне наше зосередження – на фронті”.

“Маємо всі розуміти дуже чітко – максимально чітко, що російські сили на наших південних та східних землях вкладаються всім, чим можуть, у те, щоб зупинити наших воїнів. І кожна тисяча метрів просування вперед, кожен успіх кожної нашої бойової бригади заслуговує на вдячність. Усі, хто йде на штурм, усі, хто відбиває ворожі штурми, молодці. І я вдячний кожному нашому воїну”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
14 Липня 2023 21:28

Ми будемо використовувати власну зброю на території ворога – Залужний

14 Липня 2023 20:25

Зеленський збирав Ставку: зокрема говорили про Білорусь
14 Липня 2023 19:20

Посол при Євросоюзі заявив, що Україна дуже швидко рухається в напрямку ЄС
14 Липня 2023 16:37

Генерал Тарнавський пояснив, чому контрнаступ йде не так швидко, як хотілося б 
14 Липня 2023 16:09

Вагнерівці вже тренують білоруських військових – Міноборони Білорусі

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины

Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів

Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают

Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни

усі думки