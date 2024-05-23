Політика

Зеленський збирав Ставку: говорили про фронт та наміри росіян зірвати Саміт миру

23 Травня 2024 18:52
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війна, зеленський
Президент України Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський 23 травня провів засідання Ставки, на якому обговорили ситуацію на полі бою, забезпечення армії та зусилля російських спецслужб по зриву Саміту миру.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

“Очна доповідь Головкома Олександра Сирського, який усі ці дні перебував на Харківщині і керував обороною регіону. Повна картина бойових дій на Харківському напрямку та на Донбасі. Намір окупантів зрозумілий: відтягнути наші сили на північ, щоб просунутися на сході. Знаємо, як відповідати”, – зазначив Зеленський.

Також була доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо забезпечення армії. Графіки надходження зброї з уже оголошених та очікуваних пакетів допомоги від наших партнерів. 

Доповідали начальник ГУР МО Кирило Буданов та голова СЗР Олег Іващенко. Окрім планів РФ на полі бою розвідники отримали багато даних щодо стратегії зриву Саміту миру.

“Це стало головним завданням російської дипломатії та зовнішньої розвідки на найближчий час”, – повідомив Зеленський.


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