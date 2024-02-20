Зеленський заявив, що Україна може поіменно назвати майже 20 тисяч викрадених окупантами дітей

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна знає поіменно майже 20 тисяч дітей, яких викрала РФ.

Глава держави під час звернення до учасників слухання Гельсінської комісії США зазначив, що “немає такого злочину проти людяності й життя, який би ще не скоїла путінська Росія та ті, хто працює на її божевільного диктатора”, передає Суспільне.

“Світ бачив спалені армією РФ українські міста й села. Кожен у світі принаймні чув про масові вбивства, які неминуче йдуть за російським триколором по окупованій території. Неможливо змиритися з болем сімей, які були розділені путінською війною та депортацією українських дітей”, — сказав політик.

Зеленський підкреслив: “Ми знаємо поіменно майже 20 тисяч дітей, які були депортовані. І це, ймовірно, лише частина більшої кількості — реально могли бути депортовані сотні тисяч дітей. Дітей, яких Росія відмовляється повертати до рідних і на батьківщину. Дітей, яких вчать ненавидіти свободу”.

Президент наголосив, що “ми також не повинні забувати про мільйони українців, які виживають під російською окупацією, позбавлені навіть елементарних людських прав”.

“Хай на шляху правосуддя не буде перешкод! Так само як нацизм, має бути засуджена й путінська держава. Він сам поставив себе в один ряд із Гітлером, виправдовуючи його за Другу світову війну. Він намагається зіштовхнути весь вільний світ у такі ж страждання, які приніс Україні та українцям. Різні народи об’єдналися, аби допомогти зупинити агресію РФ. Дякую кожному народові, кожному лідеру, усім політичним діячам світу, які допомагають захищати Україну. Ви на правильному боці історії”, — додав глава держави.