Зеленський заявив, що російська вертикаль влади посипалась – CNN

Президент України вважає, що у російському суспільстві вже відбувся розкол, вертикаль влади, яку Путін будував багато років посипалася − і російський диктатор ослаб, тож світу час активно тиснути на нього.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю CNN.

“Путін не контролює ситуацію в регіонах. Він не контролює безпекову ситуацію. Ми всі розумуємо, що вся його армія на території України, майже вся. І тому “вагнерівці” так легко йшли (під час заколоту 24 червня − ред.), бо хто може зупинити?

Він не контролює регіональну політику, він не контролює абсолютно тих людей, хто там. Тобто вся вертикаль, яка у нього була, вона посипалася”.

Зеленський також розповів про цікаву аналітику, яку, за даними української розвідки, проводив Кремль, − в Росії під час заколоту ПВК “Вагнер” половина людей підтримали Пригожина, а половина Путіна.

“18 чи 19 регіонів Росії підтримали конкретно дії Пригожина і 21 конкретно підтримав Путіна. І ще якась кількість регіонів не знала, кого підтримувати. Половина людей в Росії колихається. І дуже сильно.

Всі історії, що він все контролює − слабкі вже історії. Тобто це інший Путін − я не про іншу людину − це інша вже щодо потужності людина: людина стара, людина неенергійна і людина, яка не контролює процеси”.