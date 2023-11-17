Суспільство

Зеленський заявив, що рівень ППО дає змогу не зупиняти роботу країни під час злету носіїв “Кинджалів” 

17 Листопада 2023 20:23
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зеленський, ппо

Президент Володимир Зеленський 17 листопада повідомив, що рівень ППО в Україні дає змогу осучаснити реагування на зліт носіїв “Кинджалів” – без непотрібних зупинок країни.

Про це повідомив Зеленський у вечірньому зверненні 17 листопада.

“Дав сьогодні окреме доручення Міністерству оборони та Генеральному штабу щодо реагування на носіїв “Кинджалів”, які зупиняють нашу країну на години через повітряну тривогу.

Наш рівень ППО й загалом готовність до ракетних загроз дає змогу дещо осучаснити реагування – без непотрібних зупинок країни. Це важливо для мільйонів наших людей. Я очікую відповідних пропозицій”.

Останнім часом повітряні тривоги в Україні пов’язані із зльотом МіГів у Росії стали значно довшими. Повітряні сили ЗСУ пов’язують це з навчаннями російської армії із дозаправлення винищувачів в небі. Такі маневри впливають на життя українців: під час повітряних тривог більшість закладів і установ припиняють роботу.


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