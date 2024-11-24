Mirror: Кібершпигуни Путіна “готові завдати скоординованого удару по Великій Британії”

Росія готова обрушити на Велику Британію хвилю кібератак, які можуть «відключити світло мільйонам людей», попереджає представник кабінету міністрів.

Як повідомляє Mirror, у понеділок Пет Макфадден виступить на конференції НАТО із заявою про те, що існує безпосередній ризик того, що хакери, яких підтримує Володимир Путін, можуть «відключити електромережі». Він заявить керівникам служб безпеки країн блоку, що Росія «винятково агресивна і нерозважлива в кіберсфері» і її не можна недооцінювати.

Канцлер герцогства Ланкастерського, який відповідає за політику національної безпеки, вважає, що «загроза реальна». І закликає компанії посилити захист від хакерів.

Це відбувається на тлі ескалації напруженості після того, як Україна використала британські ракети дальнього радіусу дії на російській території – цей крок, на думку Кремля, втягнув Велику Британію в конфлікт. І тепер у нього є «право» завдавати ударів по військових об’єктах прихильників України.

Макфадден розповість делегатам у Лондоні, що Путін має намір провести хвилю кібератак на британську державу і бізнес: «У Великій Британії Росія атакувала наші ЗМІ, наші телекомунікації, наші політичні та демократичні інститути і нашу енергетичну інфраструктуру. Військова міць – це одне. Але кібервійна може дестабілізувати обстановку і завдати шкоди».

Очікується, що Макфадден особливо виділить російський військовий підрозділ 29155, який, на думку уряду, стоїть за низкою атак у Великій Британії та Європі. Він також заявить, що «неофіційні хактивісти» і найманці, які не перебувають під прямим контролем Кремля, можуть працювати безкарно.

За словами Макфаддена, «Росія не буде думати двічі про те, щоб атакувати британські підприємства, переслідуючи свої шкідливі цілі. Вона з радістю скористається будь-яким проломом у нашій кібер- або фізичній обороні», – додасть він.

«Це означає, що підприємства та інші цивільні організації повинні зробити все можливе, щоб замкнути свої цифрові двері. Їхня безпека – це наша безпека».

Це попередження повторила міністр праці Ліз Кендалл. Вона заявила, що міністри «дуже зосереджені» на тому, щоб забезпечити захист Великої Британії, сказавши: «Існує загроза з боку Росії, прихована війна, а також відкрита військова агресія».