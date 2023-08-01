Зеленський заявив, що Путін не зупиниться на Україні

На шляху глобального тероризму Росії Україна стоїть першою, але Путін готовий іти далі – це має розуміти світ.

Таку думку висловив глава Української держави Володимир Зеленський у інтерв’ю Globo.

“Люди повинні розуміти. Якщо Україна все ж таки абсолютно права, і велика частина світу також рухається в цьому напрямку, розуміючи, що Путін – неадекват, то до чого це все призведе… Україна в глобальному тероризмі, який Путін розповсюджує на нашій землі, стоїть першою на його шляху. І далі він піде, далі він піде”, – зазначив Президент.

За його словами, президент РФ – дійсно неадекватна на сьогодні людина зі своїм оточенням, яке заробляє великі гроші на війні і на таких діях як блокування зернової угоди.

“Це велике коло прагматичних людей (в оточенні Путіна – ред.), які в цьому живуть, і поки війна триває, вони заробляють на цьому великі гроші. Але сам Путін, до того ж, радикально налаштована людина на знищення людей в Україні”, – сказав Зеленський.