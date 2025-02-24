Політика

Зеленський заявив, що першим кроком до завершення війни може стати обмін полоненими у форматі “всіх на всіх”
24 Лютого 2025 11:40
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Міжнародний форум "Підтримуй Україну" у Києві / Фото: РБК Україна
Міжнародний форум "Підтримуй Україну" у Києві / Фото: РБК Україна

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до обміну полоненими за формулою “всіх на всіх” і що Росія має звільнити тисячі українців, яких вона утримує, зокрема з 2014 року. На його думку, це може стати першим реальним кроком до завершення війни.

Про це Володимир Зеленський сказав на відкритті міжнародного форуму “Підтримуй Україну”.

“Завершення війни має починатися з кроків, що відновлюють довіру до самої ситуації. Бо довіри до самої РФ немає. І треба ситуації, в якій говорять про завершення війни. Реальна ситуація. І зараз таким кроком може стати звільнення полонених. Тисяч. Саме тисяч людей, які утримуються в Росії. І частина з них не тільки з 2022 року, а ще раніше, ще з 2014-го”, – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 24 лютого до третіх роковин великої війни у Києві проходить зустріч лідерів країн-партнерів, на якій обговорюватимуть мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки. До заходів мають долучитися 13 європейських лідерів, які будуть присутні особисто. Ще 24 лідери країн ЄС будуть присутні онлайн.


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