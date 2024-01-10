Зеленський заявив, що очікує отримати від Вашингтонського саміту НАТО 

Президент Володимир Зеленський на пресконференції у Вільнюсі з президентом Литви Гітанасом Науседою 10 січня заявив, що очікує отримати від Вашингтонського саміту НАТО оборонні й політичні рішення, зокрема, щодо посилення ППО України

Про це пише “Європейська правда”

“Хотілося б отримати дві конкретні речі. Оборонне рішення і політичне”.

Щодо оборони, то за словами Зеленського, головним є посилення протиповітряної оборони України. “Я хотів би отримати посилення пакета (ППО) кількісно системами, які так нам потрібні. Саме системи і саме конкретні ракети, які боряться проти російської балістики”, – пояснив він.

“Щодо політичних рішень, то президент Литви вже все сказав. Хочеться отримати хоча б один конкретний крок назустріч до НАТО”, – сказав Зеленський.

Своєю чергою Гітанас Науседа зауважив, що для Вашингтонського саміту було б успіхом, якби вдалося відштовхнулися від Вільнюського саміту і зробити наступний крок.

Він зазначив, що якщо до саміту у Вільнюсі ще були сумніви, чи буде Україна в НАТО, то після саміту актуальним стало питання, коли саме Україна стане членом Альянсу.

Науседа також зазначив, що до саміту у Вашингтоні Україна має зосередитися на виконанні Річної національної програми.

“Важливо звернути увагу на виконання РНП, важливо, щоб ця програма була успішною і показала бажання України долучитись до НАТО”, – сказав Науседа.