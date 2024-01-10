Політика

Зеленський заявив, що очікує отримати від Вашингтонського саміту НАТО 

10 Січня 2024 15:53
читать на русском →
зеленський

Президент Володимир Зеленський на пресконференції у Вільнюсі з президентом Литви Гітанасом Науседою 10 січня заявив, що очікує отримати від Вашингтонського саміту НАТО оборонні й політичні рішення, зокрема, щодо посилення ППО України

Про це пише “Європейська правда”

“Хотілося б отримати дві конкретні речі. Оборонне рішення і політичне”.

Щодо оборони, то за словами Зеленського, головним є посилення протиповітряної оборони України.  “Я хотів би отримати посилення пакета (ППО) кількісно системами, які так нам потрібні. Саме системи і саме конкретні ракети, які боряться проти російської балістики”, – пояснив він.

“Щодо політичних рішень, то президент Литви вже все сказав. Хочеться отримати хоча б один конкретний крок назустріч до НАТО”, – сказав Зеленський.

Своєю чергою Гітанас Науседа зауважив, що для Вашингтонського саміту було б успіхом, якби вдалося відштовхнулися від Вільнюського саміту і зробити наступний крок.

Він зазначив, що якщо до саміту у Вільнюсі ще були сумніви, чи буде Україна в НАТО, то після саміту актуальним стало питання, коли саме Україна стане членом Альянсу.

Науседа також зазначив, що до саміту у Вашингтоні Україна має зосередитися на виконанні Річної національної програми.

“Важливо звернути увагу на виконання РНП, важливо, щоб ця програма була успішною і показала бажання України долучитись до НАТО”, – сказав Науседа.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Січня 2024 14:03

Зеленський зустрівся з президентом Литви
10 Січня 2024 17:29

Армія України стала однією з двадцяти найпотужніших армій світу – Global Firepower
10 Січня 2024 12:48

Рада призначила Піщанську головою Рахункової палати
10 Січня 2024 11:37

Іран розробив для Росії нову модель “шахеда”, – Sky News
10 Січня 2024 10:51

Зеленський відвідає Литву, Латвію та Естонію
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрій САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
усі думки