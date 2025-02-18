Зеленський заявив, що не піде на ультиматуми Росії та скасував візит до Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський прокоментував перемовини США й РФ та заявив, що не збирається йти на жодні ультиматуми. Також український лідер скасував запланований на завтра візит до Саудівської Аравії.

Про це Володимир Зеленський сказав у заяві для ЗМІ після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Зеленський нагадав, як у 2022 році, на початку повномасштабного російського вторгнення, світові держави почали допомагати Україні й Москва висунула свої ультиматуми. Тоді окупанти вимагали зменшення чисельності ЗСУ, визнання тимчасово окупованих територій України російськими. Також Москва прагнула поставити прокремлівське керівництво в Києві, аби “воно повністю було в вертикалі Путіна”.

“І в мене таке враження, що зараз відбуваються якісь перемовини, і вони з таким самим настроєм відбуваються, але вони відбуваються між представниками Росії і представниками Сполучених Штатів Америки. Знов про Україну і без України. Цікаво, якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде. Жодних домовленостей під час зустрічі в Туреччині в нас із “рускімі” не було. Я як Президент України нікому нічого не гарантував і нікому нічого не підтверджував. Тим більше йти на ультиматуми Росії не збирався й не збираюся”, – прокоментував Зеленський.

Також президент скасував свій завтрашній візит до Саудівської Аравії на тлі «російсько-американських перемовин. Візит, попередньо, перенесено на 10 березня.

“Не можна приймати рішення без України, як завершити війну в Україні. Ті чи інші умови, нас не запрошували на цю російсько-американську зустріч в Саудівській Аравії. Для нас це було сюрпризом. Так як і для багатьох”, – підкреслив Зеленський.