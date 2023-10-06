Зеленський заявив, що цієї зими росіяни будуть робити спроби знищити енергосистему України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна повністю усвідомлює небезпеку, яку може нести Росія взимку.

Про це повідомляється у зверненні Зеленського 6 жовтня

“Сьогодні на Ставці були доповіді українських військових та усіх посадовців, які відповідають за захист нашої енергетики і за нашу тактику проходження зими. Зокрема доповідали голова уряду, міністри, керівники енергокомпаній, представники сфери зв’язку, голови обласних адміністрацій. Все, що стосується фізичного захисту об’єктів, відбудови, виконання наказів, порядку дій у разі тих чи інших надзвичайних ситуацій”.

Зеленський зазначив, що місцева влада повинна виконати усю частину підготовчої роботи. А наступного тижня буде фіксація поточної підготовки у регіонах до зим