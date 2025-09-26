Зеленський заявив про готовність провести вибори у разі перемир’я

Президент України Володимир Зеленський у коментарі виданню Axios заявив, що в разі досягнення домовленості про перемир’я може бути розглянуте питання проведення виборів.

«Я йому (Трампу) сказав, що якщо у нас буде перемир’я, якщо буде припинення вогню, то ми зможемо використати цей період і я зможу дати сигнал парламенту. Можливо, хоча це буде складно за Конституцією, можна буде подумати про проведення виборів. Парламентарі можуть спробувати знайти спосіб, як їх провести. Але нам потрібно перемир’я», — зазначив Зеленський.

На уточнююче запитання ведучого, чи означає це зобов’язання просувати ідею виборів уже «завтра», якщо Путін погодиться на перемир’я строком три чи шість місяців, глава держави відповів ствердно.

Реклама

Реклама

«Так. Тому що в цей період часу Україна, Росія та США мають знайти шлях, як справді закінчити цю війну. І я не проти, якщо люди захочуть побачити лідера, якому дадуть новий мандат. Я готовий піти, бо це не моя мета», — заявив президент.