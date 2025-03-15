Політика

Зеленський затвердив склад переговорної групи
15 Березня 2025 15:57
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Володимир Зеленський / Фото Офіс президента
Володимир Зеленський / Фото Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про створення делегації України для взаємодії з міжнародними партнерами України з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру.

Про це йдеться у розпорядженні президента №14/2025-рп від 15 березня.

Очолить делегацію керівник ОПУ Андрій Єрмак. Також до складу команди перемовників увійшли:

  • міністр закордонних справ Андрій Сибіга;
  • міністр оборони Рустем Умєров;
  • заступник керівника ОПУ Павло Паліса.

“Дозволити главі делегації вносити за погодженням з міністром закордонних справ України зміни до складу делегації України; залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів”, – зазначається у документі.


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