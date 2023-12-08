Зеленський зателефонував прем’єрці Естонії: обговорили посилення ППО

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас.

Про це повідомили у пресслужбі ОП.

Глава держави розповів очільниці естонського уряду про ранкові спроби Росії завдати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України та наголосив на важливості подальшого посилення української системи ППО.

Особливо, за словами Зеленського, необхідно зміцнювати протиповітряну оборону в прифронтових містах: Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Херсоні, а також на Одещині — для захисту обласного центру та інфраструктури “зернового коридору”.

Президент поінформував прем’єрку Естонії про невдалі спроби РФ перешкодити цивільному судноплавству в Чорному морі й зазначив, що, попри всі зусилля окупантів, після перезапуску альтернативного “зернового коридору” ним уже пройшло понад 7 мільйонів тонн вантажів.

Сторони також обговорили важливість збереження політичної та фінансової підтримки з боку Європейського союзу. Зокрема необхідна єдність у питанні виділення 50 мільярдів євро допомоги для України.

Зеленський та Каллас відзначили важливість ухвалення рішення Євроради щодо початку переговорів про вступ України до ЄС.

Глава держави запевнив, що Україна зі свого боку виконує всі зобов’язання перед Європейським союзом для початку таких переговорів.

Окрім цього, співрозмовники торкнулися теми протидії російській дезінформації та співпрацю щодо посилення кібербезпеки.