Політика

Зеленський заслухав Сирського про ситуацію на фронті
10 Червня 2024 12:31
зеленський, сирський
Ілюстративне фото / Getty Images

Президент України заслухав головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського про ситуацію на фронті.

Про це повідомив глава держави в соцмережах.

“Почав день із доповіді головкома – з подробицями по всіх напрямках.

Сумщина: наші сили повністю контролюють ситуацію. Продовжується активність російських диверсійних груп. Їх знищують. І будуть знищувати.

Харківщина: тривають наші контрударні дії. Бачимо, які кроки планує ворог та яку передислокацію проводить. Будемо відповідати.

Донеччина: найбільш важко. Сили оборони України роблять усе для стабілізації та захисту наших позицій.

Південні напрямки: ситуація загалом без змін. Продовжуємо посилювати позиції”.


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