Зеленський заслухав доповіді Сирського щодо фронту

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що військово-політичне керівництво робить все необхідне для посилення підрозділів Сил оборони на Донеччині.

“Було вже кілька доповідей Головкома Сирського. Фронт – наші позиції, передусім це Покровський напрямок, наша Донеччина. Ми розуміємо кроки ворога й посилюємось. Проведено перевірку щодо забезпечення снарядами”, – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Він також наголосив, що дуже важливо, щоб партнери реально виконували зобов’язання. “Щодо кожного пакета, щодо всіх наших домовленостей. Це фундаментально для оборони”, – додав глава держави.

Президент також повідомив, що операція в Курській області продовжується.

“Триває наша бойова робота, робляться кроки. Контролюємо визначені райони. І дякую всім нашим хлопцям, усім підрозділам за подальше поповнення обмінного фонду”, – зазначив Зеленський.