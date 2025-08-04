        Політика

        Зеленський запровадив санкції проти компаній на окупованих територіях

        Федір Олексієв
        4 Серпня 2025 11:41
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        Президент Володимир Зеленський підписав указ №579/2025, яким увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти 39 фізичних осіб і 23 юридичних осіб із Росії та тимчасово окупованих територій України.

        Документ оприлюднено на сайті глави держави.

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        Серед компаній, що потрапили під санкції, — ТОВ “Алчевськпромгрупп” (ТОТ Луганської області), ТОВ “Гільдія Групп”, ТОВ “Каранський кар’єр” і ТОВ “Єкатеринівський кар’єр” (ТОТ Донецької області), а також кілька російських фірм.

        До переліку обмежувальних заходів входять:

        • блокування активів;
        • обмеження торговельних операцій;
        • запобігання виведенню капіталів за межі України;
        • зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
        • позбавлення державних нагород.

        Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО. Указ набирає чинності з моменту опублікування.


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