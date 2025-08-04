Зеленський запровадив санкції проти компаній на окупованих територіях

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО. Указ набирає чинності з моменту опублікування.

Серед компаній, що потрапили під санкції, — ТОВ “Алчевськпромгрупп” (ТОТ Луганської області), ТОВ “Гільдія Групп”, ТОВ “Каранський кар’єр” і ТОВ “Єкатеринівський кар’єр” (ТОТ Донецької області), а також кілька російських фірм.

Президент Володимир Зеленський підписав указ №579/2025, яким увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти 39 фізичних осіб і 23 юридичних осіб із Росії та тимчасово окупованих територій України.