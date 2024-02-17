Зеленський запросив Трампа з’їздити на фронт

Президент України Володимир Зеленський знову запросив до Києва претендента на пост президента США від Республіканської партії Дональда Трампа, щоб дати тому можливість ознайомитися з реальним станом справ в Україні, яка обороняється від російської агресії.

“Якщо Трамп захоче приїхати, я навіть готовий з’їздити з ним на лінію фронту”, – сказав Зеленський на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

“Люди, які ухвалюють рішення, повинні знати, яка війна в реальності, а не в Instagram”, – пояснив український президент. Водночас він подякував США за вже надану військову допомогу і повідомив, що на полях Мюнхенської конференції збирається ще зустрітися з американським конгресменами.