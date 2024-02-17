Політика

Зеленський запросив Трампа з’їздити на фронт

17 Лютого 2024 16:01
читать на русском →
трамп, зеленський
Колишній президент США Дональд Трамп виступає у своєму маєтку Мар-а-Лаго, 16.02.2024, у Палм-Біч, штат Флорида / Фото AP

Президент України Володимир Зеленський знову запросив до Києва претендента на пост президента США від Республіканської партії Дональда Трампа, щоб дати тому можливість ознайомитися з реальним станом справ в Україні, яка обороняється від російської агресії.

“Якщо Трамп захоче приїхати, я навіть готовий з’їздити з ним на лінію фронту”, – сказав Зеленський на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

“Люди, які ухвалюють рішення, повинні знати, яка війна в реальності, а не в Instagram”, – пояснив український президент. Водночас він подякував США за вже надану військову допомогу і повідомив, що на полях Мюнхенської конференції збирається ще зустрітися з американським конгресменами.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Лютого 2024 14:50

Зеленський пояснив, як повернути українських біженців додому
17 Лютого 2024 16:23

Ворог завдав ударів по Липцям з РСЗО – Синєгубов
17 Лютого 2024 15:43

По прикордонних населених пунктах Харківської області нанесено понад 10 авіаударів
17 Лютого 2024 14:30

Вихід ЗСУ з Авдіївки досі триває, – заступник командира 3-ї ОШБр
17 Лютого 2024 13:52

Зеленський запросив Google відкрити офіс в Україні
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки