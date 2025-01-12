Російська авіація завдала удару по інтернату в Суджі

Російська армія завдала авіаудару по будівлі школи-інтернату в курській Суджі, повідомив сайт «РБК-Україна» з посиланням на представника української військової комендатури в Курській області Олексія Дмитрашковського.

За його даними, повітряна атака сталася ввечері 11 січня. Унаслідок обстрілу одна жінка дістала рвану рану руки. До ранку 12 січня вона померла, уточнив Дмитрашковський.

Він додав, що в будівлі інтернату перебувало понад 70 осіб похилого віку, зокрема з інвалідністю та різними захворюваннями.

У Міноборони Росії не коментували інформацію про удар по інтернату в Суджі. Удень 12 січня пресслужба військового відомства відзвітувала про «поразку живої сили і техніки противника» в різних населених пунктах – серед них опинилася Суджа.

Судячи з фотографій наслідків обстрілу, опублікованих у телеграм-каналі «Суджа Родная», у будівлі вибито частину вікон, а на фасаді інтернату видно сліди пожежі. На постраждалій стіні будівлі також помітний великий білий напис «ЛЮДИ».