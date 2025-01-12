Українські війська завдали удару по командному пункту російської армії в Новогродівці

Сьогодні, 12 січня, Збройні Сили України здійснили високоточний авіаудар по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії рф, розташованому в місті Новогродівка Донецької області.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Ця операція стала частиною серії точкових вогневих уражень командних пунктів окупаційних військ на Донецькому напрямку.

Українські військові вкотре продемонстрували високу координацію дій і професіоналізм у виявленні та знищенні ключових об’єктів управління противника. Знищення командних пунктів суттєво послаблює бойові можливості ворога та ускладнює його подальші дії.

Операція підтверджує, що українські захисники успішно продовжують реалізовувати тактику знищення критичних елементів військової інфраструктури рф.