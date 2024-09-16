Зеленський запевняє, що план перемоги прописаний на 90%

План перемоги України у війні з Росією готовий більш ніж на 90%, він складається з військових, дипломатичні та економічних пунктів.

Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

“Необхідні для України кроки вже визначені абсолютно чітко. Це те, що може дати нам максимально сильні позиції для наближення реального та справедливого миру”, – наголосив президент.

Також Зеленський додав, що наступного тижня його покажуть партнерам.

Повідомлялось, що Володимир Зеленський виступить на Генеральній асамблеї ООН наступного тижня – 25 вересня. Можливо в рамках цього заходу Зеленський і поділиться з партнерами планом перемоги.