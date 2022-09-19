Політика

Зеленський закликає зберігати темп контрнаступу

19 Вересня 2022 21:42
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Президент і головнокомандувач української армії Володимир Зеленський вважає, що зараз найважливіше для України зберігати темпи звільнення територій від російської окупації.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому в соцмережах.

“Зараз це дуже важливо. Темп. Темп у стабілізації у звільнених районах, темп у русі наших військ, темп у відновлені нормального життя на звільненій території і темп у підтримці партнерів. Ми говоримо про це чесно. Темп надання допомоги Україні має відповідати темпу нашого руху”, – заявив він.

За словами Зеленського, це питання розглядалося на засіданні Ставки верховного головнокомандуючого у понеділок.

За його словами, Україна зараз стабілізує ситуацію у звільнених районах Харківської області і настільки міцно тримає там свої позиції, що окупанти “відчутно панікують”. “Ми попереджали: варіантів у російських військових тільки два – втеча з нашої землі або полон. У колаборантів варіанти схожі”, – наголосив президент.

Зеленський подякував поліції за швидке відновлення правопорядку на щойно звільнених територіях.


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