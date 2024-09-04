Зеленський закликав “Слуг народу” підтримати зміни в Кабміні: список кандидатів

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції “Слуга народу” переконував нардепів прийняти його концепцію щодо змін в уряді після того, як Рада сьогодні провалила низку голосувань.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на джерела у “Слузі народу”.

За даними видання, на засіданні також був присутній прем’єр-міністр та всі кандидати, яких планується завтра назначити в уряд, для представлення та спілкування з нардепами зі “Слуги народу”.

Так, за інформацією РБК-Україна, депутатам запропонували призначити:

Андрія Сибігу на посаду міністра закордонних справ замість Дмитра Кулеби;

Германа Сметаніна можуть призначити головою Мінстратегпрому замість Олександра Камишіна. Камишін має бути призначений стратегічним радником президента;

Наталію Калмикову призначити головою Міністерства ветеранів;

Олексія Кулебу призначити головою Міністерства регіонального розвитку та Міністерства реінтеграції, які планують об’єднати. Своєю чергою Ірина Верещук буде призначена заступником голови Офісу президента;

Нинішнього голову Фонду держмайна Віталія Коваля призначити головою Мінагрополітики;

Світлану Гринчук призначити головою Міністерства екології;

Ольгу Стефанішину призначити головою Мінєвроінтеграції, яке об’єднають з Мін’юстом;

Миколу Точицького призначити головою Міністерства культури;

Матвія Бідного призначити головою Міністерства спорту.

Як додав голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, також під час засідання обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців.

“Проводимо обговорення кандидатів, які могли би його очолити”, – додав він.