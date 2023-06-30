Зеленський: За день маємо просування на всіх напрямках

Президент Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки повідомив, що українські військові протягом п’ятниці просунулися вперед на всіх напрямках активних дій.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

“За цей день також маємо просування вперед на всіх напрямках наших активних дій”, – сказав він.

Президент розповів, що на Ставці розглянули постачання боєприпасів для артилерії на сході та півдні.

Пообіцяв зробити цю роботу ще активніше.

Раніше повідомлялося, що на засіданні Ставки верховного головнокомандувача також заслухали доповіді ГУР, СЗР, СБУ та ДПСУ по ситуації в Білорусі. Вирішено підсилити північний напрямок.