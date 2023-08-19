Політика

Зеленський з дружиною прибув до Швеції

19 Серпня 2023 11:40
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Володимир Зеленський прибув до Швеції з робочим візитом. Президент України зустрівся з Премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном, Королем Карлом XVI, Королевою Сільвією, Спікером Андреасом Норленом та головами парламентських партій.

“Робочий візит разом із першою леді до Швеції. Наше першочергове завдання – посилення українських воїнів на землі та в небі, розвиток двосторонньої співпраці, зокрема в ОПК, європейська інтеграція України та спільна безпека у євроатлантичному просторі. Наша повна підтримка Швеції на шляху до НАТО. Впевнені, що разом гарантуємо надійний мир в усьому балто-чорноморсько-азовському регіоні.” – прокоментував Зеленський


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