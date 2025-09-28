Зеленський: є інформація, що дрони проти Європи запускають із танкерів “тіньового флоту”

Президент заявив, що цього тижня очікує рішень ЄС щодо посилення тиску на Росію, зокрема ухвалення 19-го пакета санкцій, який має болісно вдарити по торгівлі енергоресурсами та інфраструктурі танкерного флоту РФ.

За словами Володимира Зеленського, пріоритет — обмеження можливостей російського експорту нафти й нафтопродуктів через санкції, спрямовані на всю логістику танкерів.

Він також послався на дані розвідки, за якими росіяни використовують танкери для запуску та управління дронами, що застосовуються проти європейських країн. У цьому контексті глава держави наголосив, що Балтійське море та інші морські акваторії мають бути закриті для російських танкерів, щонайменше для «тіньового флоту».

