Зеленський: Якщо Росія вб’є всіх нас, вона нападе на країни НАТО

Президент Володимир Зеленський закликав Конгрес США зберегти військову допомогу Україні, заявивши законодавцям, які блокують надання нового пакета, що «альтернативою може стати ризик нападу Росії на країну НАТО, що призведе до залучення американських солдатів».

«Якщо Росія вб’є всіх нас, вона нападе на країни НАТО, і ви пошлете туди своїх синів і дочок. І це буде – вибачте, але ціна буде вищою», – заявив він в інтерв’ю NBC’s Meet the Press.

Зеленський також закликав Конгрес «не втратити волю, не втратити цю сильну позицію і не втратити свою демократію».

Водночас він підтвердив свою переконаність у тому, що «боротьба за скасування вторгнення та окупації російським диктатором Володимиром Путіним частини території України ставить країну на передову лінію фронту боротьби за західну демократію, Європу та «наші спільні цінності».

Він також заявив, що Україна розглядає можливість зміни своєї стратегії війни з Росією.

“Наші військові придумують різні плани, різні операції, щоб швидше просуватися вперед і завдавати несподіваних ударів по РФ”, – заявив президент.

Він зазначив, що немає ніякої альтернативи.

“Яка альтернатива? Її немає, тому що справа не тільки в Україні, це питання безпеки і Європи. Путін піде далі, нападе на країни НАТО…Одна з альтернатив, яку я чув: дати Путіну те що він хоче? Що це означає? Віддати 30% нашої землі?”, – додав він.

При цьому Зеленський спростував нещодавні заяви американських військових, інших союзників і навіть головнокомандувача ЗСУ про те, що війна зайшла в глухий кут після 20 місяців запеклих боїв.

“Вони думали, що здолають нас, але цього не сталося. Я не думаю, що це глухий кут”, – сказав Зеленський.

Подібна позиція, а також наслідки коментарів Залужного, можливо, вплинули на рішення Зеленського минулого тижня звільнити командувача Сил спеціальних операцій України та замінити його на полковника, який, за словами президента, “зможе надати підрозділу більшої потужності”.