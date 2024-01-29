Політика

Зеленський висловився проти насильницької мобілізації

29 Січня 2024 11:27
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зеленський, мобілізація

Президент Володимир Зеленський очікує справедливого закону про мобілізацію від військової верхівки, закликаючи до справедливості для військовозобов’язаних і цифровізації процесу залучення до війська.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтервʼю німецькому телеканалу ARD

“Тільки по-справедливості. В питанні мобілізації важливий момент демобілізації. Багато хто відвоював багато днів. Є люди, які 700 днів на полі бою. Я їм вдячний за захист нашої держави, як кожен українець. Вдячності замало від суспільства, я вважаю.

Треба справедливі ротації, треба давати широкі відпустки. Грошима все прикрити не можна. Хоча заробітні плати високі, але, тим не менше, треба справедливість у цьому напрямку. 

І так само я очікую від військових сьогодні закону про справедливу мобілізацію або продовження, або зміни до закону – можна по-різному це називати. У будь-якому випадку, я б хотів, щоб це був комплексний, справедливий законопроєкт. Ось і все. Їхнє завдання сьогодні це зробити.

Ніхто не говорить, що це популярне рішення чи непопулярне. Але, мені здається, важливо, щоб військові підготували разом із Міністерством оборони підготували справедливу відповідь на це питання”. 

Зеленський також назвав неправильним, що представники територіальних центрів комплектування й соціальної підтримки ходили по вулицях і шукали чоловіків, які не прийшли до “військкоматів”.

“Вони не повинні цього робити. Тому я й попросив наших військових і депутатів: коли вони будуть готувати цей законопроєкт – щоб не було шансів ходити по вулицях. Є сьогодні можливості застосування діджитал-формату тощо. Ми живемо в час цифровізації і ми дуже цифровізована країна – немає проблем вирішити це питання сучасно”, – сказав президент.

Із приводу захисту прав і свобод громадян він наголосив, що в Україні введено військовий стан і тому складно говорити про захист свобод.

Зеленський також сказав, що “у нас 880 тисяч (бійців), у нас мільйонна армія”, а ще 30 мільйонів громадян чи й більше працюють, а 6,5 чи 7,5 мільйонів українців виїхали. На думку президента, усі, хто в Україні, захищають Європу і світ на своїх робочих місцях. 


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