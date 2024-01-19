Зеленський вручив сертифікати на житло воїнам, які отримали звання Героя України

Президент Володимир Зеленський 19 січня вручив сертифікати на отримання квартир захисникам, яким надано звання Героя України, та членам сімей загиблих бійців.

“Кожен із наших героїв — Героїв України — заслуговує на найвищу шану та вдячність нашої держави й усіх наших людей. Це воїни, чия хоробрість є порятунком для України та справедливим покаранням для російських окупантів”, — зазначив Зеленський.

Президент вказав, що вручив сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих Героїв й наголосив, що держава “завжди буде вдячна своїм Героям, завжди берегтиме пам’ять про те, що зробили наші Герої”.

“І завжди Україна буде країною достойною, що поважає своїх Героїв — кожного й кожну, своїх людей, свою історію і незалежність”, — додав політик.