Суспільство

Зеленський вручив сертифікати на житло воїнам, які отримали звання Героя України

19 Січня 2024 15:40
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Президент Володимир Зеленський 19 січня вручив сертифікати на отримання квартир захисникам, яким надано звання Героя України, та членам сімей загиблих бійців.

“Кожен із наших героїв — Героїв України — заслуговує на найвищу шану та вдячність нашої держави й усіх наших людей. Це воїни, чия хоробрість є порятунком для України та справедливим покаранням для російських окупантів”, — зазначив Зеленський.

Президент вказав, що вручив сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих Героїв й наголосив, що держава “завжди буде вдячна своїм Героям, завжди берегтиме пам’ять про те, що зробили наші Герої”.

“І завжди Україна буде країною достойною, що поважає своїх Героїв — кожного й кожну, своїх людей, свою історію і незалежність”, — додав політик.


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